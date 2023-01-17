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Место рождения
Дата рождения1828
Дата смертиДо 1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1826
Сын: Железнов Михаил Андреевич
Отец ребёнка: Железнов Андрей Григорьевич
Рождение
1828
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1828
Отец ребёнка: Железнов Андрей Григорьевич
Рождение ребёнка
1836
Сын: Железнов Даниил Андреевич
Отец ребёнка: Железнов Андрей Григорьевич
Смерть
До 1850