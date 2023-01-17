? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди?

?

avatar

Место рождения

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1828

Дата смерти

До 1850

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1826

Сын: Железнов Михаил Андреевич

Отец ребёнка: Железнов Андрей Григорьевич

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение
1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1828

Сын: Железнов Иван Андреевич

Отец ребёнка: Железнов Андрей Григорьевич

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1836

Сын: Железнов Даниил Андреевич

Отец ребёнка: Железнов Андрей Григорьевич

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
До 1850
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close