Николаева Мария Ивановна
женский, родилась Неизвестно
умерла Неизвестно
Супруги
Николаев Михаил Софронович1841 г.р.
Дети
(Николаева) Арина Михайловна1859 г.р.
Кругляков Климент Михайлович1865 ст. г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
09.11.1858
Рождение ребёнка
1859
Дочь: (Николаева) Арина Михайловна
Отец ребёнка: Николаев Михаил Софронович
Рождение ребёнка
1865 ст.
Сын: Кругляков Климент Михайлович
Отец ребёнка: Николаев Михаил Софронович
Смерть
Неизвестно