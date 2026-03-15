Николаева Мария Ивановна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Николаева Мария Ивановна

Автор
ОА
Аборина О.

женский, родилась Неизвестно

умерла Неизвестно

Супруги
Николаев Михаил Софронович1841 г.р.
Дети
(Николаева) Арина Михайловна1859 г.р.
Кругляков Климент Михайлович1865 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
09.11.1858

Муж: Николаев Михаил Софронович

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
1859

Дочь: (Николаева) Арина Михайловна

Отец ребёнка: Николаев Михаил Софронович

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
1865 ст.

Сын: Кругляков Климент Михайлович

Отец ребёнка: Николаев Михаил Софронович

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область

Смерть
Неизвестно

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