Краев Сидор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
04.08.1910
Дочь: Краева Мария Сидоровна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Анциферово, Ликино-Дулёво, Московская область
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Сударикова Серафима Сидоровна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Арина Сидоровна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кристина Сидоровна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лукерья Сидоровна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Давольнова Анна Сидоровна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Краев Лука Сидорович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно