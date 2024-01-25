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Краев Сидор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.08.1910

Дочь: Краева Мария Сидоровна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Анциферово, Ликино-Дулёво, Московская область
Рождение ребёнка
1912

Дочь: Сударикова Серафима Сидоровна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Арина Сидоровна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кристина Сидоровна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лукерья Сидоровна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Давольнова Анна Сидоровна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Краев Федосей Сидорович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Краев Лука Сидорович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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