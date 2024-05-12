Морзова (--) Пелагея Афанасьевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Морзова (--) Пелагея Афанасьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Морозов Степан Елисеевич

Рождение ребёнка
15.10.1840

Дочь: Морзова Параскева Степановна

Отец ребёнка: Морозов Степан Елисеевич

Сушиха, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
1841 Чингис [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3401]
Рождение ребёнка
1849

Сын: Морозов Иван Степанович

Отец ребёнка: Морозов Степан Елисеевич

Сушиха, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1853

Сын: Морозов Иван Степанович

Отец ребёнка: Морозов Степан Елисеевич

Сушиха, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1856

Сын: Морозов Николай Степанович

Отец ребёнка: Морозов Степан Елисеевич

Сушиха, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

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