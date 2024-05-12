Морзова (--) Пелагея Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.10.1840
Дочь: Морзова Параскева Степановна
Отец ребёнка: Морозов Степан Елисеевич
1841 Чингис [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3401]
Рождение ребёнка
1849
Отец ребёнка: Морозов Степан Елисеевич
Рождение ребёнка
1853
Отец ребёнка: Морозов Степан Елисеевич
Рождение ребёнка
1856
Сын: Морозов Николай Степанович
Отец ребёнка: Морозов Степан Елисеевич
Смерть
Неизвестно