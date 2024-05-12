Морозов Степан Елисеевич 1815 — найти родственников по фамилии на Familio
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Морозов Степан Елисеевич

Место рождения

Сушиха, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Морозов Елисей Степанович

Мать: не указана

Сушиха, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Морзова (--) Пелагея Афанасьевна

Рождение ребёнка
15.10.1840

Дочь: Морзова Параскева Степановна

Мать ребёнка: Морзова (--) Пелагея Афанасьевна

Сушиха, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
1841 Чингис [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3401]
Рождение ребёнка
1849

Сын: Морозов Иван Степанович

Мать ребёнка: Морзова (--) Пелагея Афанасьевна

Сушиха, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1853

Сын: Морозов Иван Степанович

Мать ребёнка: Морзова (--) Пелагея Афанасьевна

Сушиха, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1856

Сын: Морозов Николай Степанович

Мать ребёнка: Морзова (--) Пелагея Афанасьевна

Сушиха, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

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