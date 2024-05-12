Морозов Степан Елисеевич
Место рождения
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: Морозов Елисей Степанович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.10.1840
Дочь: Морзова Параскева Степановна
Мать ребёнка: Морзова (--) Пелагея Афанасьевна
1841 Чингис [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3401]
Рождение ребёнка
1849
Мать ребёнка: Морзова (--) Пелагея Афанасьевна
Рождение ребёнка
1853
Мать ребёнка: Морзова (--) Пелагея Афанасьевна
Рождение ребёнка
1856
Сын: Морозов Николай Степанович
Мать ребёнка: Морзова (--) Пелагея Афанасьевна
Смерть
Неизвестно