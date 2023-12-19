Пискунов Сергей Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПискунов Сергей Петрович

Пискунов Сергей Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пискунов Петр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пискунова Евдокия Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пискунова Евдокия Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пискунова Евдокия Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пискунова Евдокия Федоровна

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шалашова Мария Сергеевна

Мать ребёнка: Пискунова Евдокия Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пискунова Евдокия Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пискунова Евдокия Федоровна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close