Пискунов Сергей Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Пискунов Петр
Рождение ребёнка
1925
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Пенза, город Пенза, Пензенская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шалашова Мария Сергеевна
Мать ребёнка: Пискунова Евдокия Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно