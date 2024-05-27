Шалашова (Пискунова) Мария Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шалашова (Пискунова) Мария Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1923

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1928 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923

Отец: Пискунов Сергей Петрович

Мать: Пискунова Евдокия Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шалашов Николай Егорович

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шалашов Николай Егорович

Приютово, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шалашов Геннадий Николаевич

Отец ребёнка: Шалашов Николай Егорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шалашов Николай Егорович

Смерть
Неизвестно

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