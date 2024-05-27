Шалашова (Пискунова) Мария Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1923
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шалашов Николай Егорович
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шалашов Николай Егорович
Приютово, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шалашов Геннадий Николаевич
Отец ребёнка: Шалашов Николай Егорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно