Шабалина (Рыкалова) Александра Михайловна
Место рождения
Дата рождения1916 ст.
Дата смерти1986
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шилов неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.01.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
10.05.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шабалин Григорий Иванович
Смерть
1986