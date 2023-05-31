Шабалина (Рыкалова) Александра Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шабалина (Рыкалова) Александра Михайловна

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Место рождения

Русская Чебоксарка, Новошешминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1916 ст.

Дата смерти

1986

Пол

Женский

Отец

1877 г.р.

Мать

1877 г.р.

Муж

1921 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916 ст.

Отец: Рыкалов Михаил Артемьевич

Мать: Рыкалова (Абрамова) Ульяна Тимофеевна

Русская Чебоксарка, Новошешминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шилов неизвестно

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шабалин Григорий Иванович

Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
17.01.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
10.05.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шабалин Григорий Иванович

Пермь, Пермский, Пермский край
Смерть
1986
Пермь, Пермский, Пермский край

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