Шарафиева (Гараева) Сабира Гараевна
Место рождения
Дата рождения22.07.1925
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1925
Отец: Галиев Гарай Галиевич
Мать: Махишакер Хусаметдиновна
Рождение ребёнка
08.04.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шарафиев Калим Гилязович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шарафиев Калим Гилязович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно