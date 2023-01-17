Шарафиева (Гараева) Сабира Гараевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шарафиева (Гараева) Сабира Гараевна

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Место рождения

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

22.07.1925

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1881 г.р.

Мать

1885 г.р.

Муж

1925 г.р.

Дети

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Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1925

Отец: Галиев Гарай Галиевич

Мать: Махишакер Хусаметдиновна

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
08.04.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шарафиев Калим Гилязович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шарафиев Калим Гилязович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шарафиев Калим Гилязович

Смерть
Неизвестно
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