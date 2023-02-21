Шарафиев Калим Гилязович
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.10.1925
Дата смерти23.01.1994
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1925
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.04.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шарафиева Сабира Гараевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шарафиева Сабира Гараевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.01.1994