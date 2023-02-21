Шарафиев Калим Гилязович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шарафиев Калим Гилязович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.10.1925

Дата смерти

23.01.1994

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1925 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.04.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шарафиева Сабира Гараевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шарафиева Сабира Гараевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шарафиева Сабира Гараевна

Смерть
23.01.1994
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