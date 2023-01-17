Шихова Анна Варфоломеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шихова Анна Варфоломеева

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Место рождения

Шиховская, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1868

Отец: не указан

Мать: не указана

Шиховская, Орловский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
03.02.1889

Муж: Шихов Георгий Сергеевич

д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
11.06.1890

Дочь: Акилина Георгиевна

Отец ребёнка: Шихов Георгий Сергеевич

д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
19.08.1891

Сын: Шихов Андрей Георгиевич

Отец ребёнка: Шихов Георгий Сергеевич

д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
30.08.1894

Сын: Шихов Семён Георгиевич

Отец ребёнка: Шихов Георгий Сергеевич

д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
30.10.1896

Сын: Шихов Михаил Георгиевич

Отец ребёнка: Шихов Георгий Сергеевич

д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
09.06.1900

Дочь: Мария Георгиевна

Отец ребёнка: Шихов Георгий Сергеевич

д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
25.10.1902

Сын: Шихов Дмитрий Георгиевич

Отец ребёнка: Шихов Георгий Сергеевич

д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
1904

Дочь: Шихова Татьяна Георгиевна

Отец ребёнка: Шихов Георгий Сергеевич

д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Место жительства
Неизвестно
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Смерть
Неизвестно
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
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