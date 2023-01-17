Шихова Анна Варфоломеева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1868
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1868
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
03.02.1889
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
11.06.1890
Дочь: Акилина Георгиевна
Отец ребёнка: Шихов Георгий Сергеевич
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
19.08.1891
Отец ребёнка: Шихов Георгий Сергеевич
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
30.08.1894
Отец ребёнка: Шихов Георгий Сергеевич
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
30.10.1896
Отец ребёнка: Шихов Георгий Сергеевич
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
09.06.1900
Дочь: Мария Георгиевна
Отец ребёнка: Шихов Георгий Сергеевич
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
25.10.1902
Отец ребёнка: Шихов Георгий Сергеевич
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Шихова Татьяна Георгиевна
Отец ребёнка: Шихов Георгий Сергеевич
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Место жительства
Неизвестно
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Смерть
Неизвестно
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)