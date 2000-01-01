Шихова Татьяна Георгиевна
Место рожденияд. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Дата рождения1904
Дата смерти07.04.1904
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Место жительства
Неизвестно
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Смерть
07.04.1904
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение
1904
Отец: Шихов Георгий Сергеевич
Мать: Шихова Анна Варфоломеева
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)