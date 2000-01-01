Шихова Татьяна Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шихова Татьяна Георгиевна

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Место рождения

д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)

Дата рождения

1904

Дата смерти

07.04.1904

Пол

Женский

Отец

Около 1867 г.р.

Мать

Около 1868 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Место жительства
Неизвестно
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Смерть
07.04.1904
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение
1904

Отец: Шихов Георгий Сергеевич

Мать: Шихова Анна Варфоломеева

д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
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