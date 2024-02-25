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Шалухин Иван Иларионович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1803 по 1804 ст.

Дата смерти

1854 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1803 по 1804 ст.

Отец: Шалухин Иларион Артёмович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1832 ст.

Сын: Шалухин Филлип Иванович

Мать ребёнка: Шалухина Александра Семёновна

Рождение ребёнка
1845 ст.

Сын: Шалухин Михаил Иванович

Мать ребёнка: Шалухина Александра Семёновна

Рождение ребёнка
1847 ст.

Сын: Шалухин Максим Иванович

Мать ребёнка: Шалухина Александра Семёновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шалухина Александра Семёновна

Место жительства
Неизвестно
Непрядва, Воловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
1854 ст.
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