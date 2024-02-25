Шалухин Иван Иларионович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 1803 по 1804 ст.
Дата смерти1854 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1803 по 1804 ст.
Отец: Шалухин Иларион Артёмович
Рождение ребёнка
1832 ст.
Мать ребёнка: Шалухина Александра Семёновна
Рождение ребёнка
1845 ст.
Мать ребёнка: Шалухина Александра Семёновна
Рождение ребёнка
1847 ст.
Мать ребёнка: Шалухина Александра Семёновна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Непрядва, Воловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
1854 ст.