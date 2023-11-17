Лывина Евдокия Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.02.1891
Дата смерти02.03.1954
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1891
Отец: Лисычев Михаил Борисович
Мать: Варвара Алексеевна
Рождение ребёнка
19.10.1909
Отец ребёнка: Лывин Анисим Александрович
Рождение ребёнка
26.10.1910
Дочь: Лывина Анастасия Анисимовна
Отец ребёнка: Лывин Анисим Александрович
Рождение ребёнка
1920
Отец ребёнка: Лывин Анисим Александрович
Рождение ребёнка
27.04.1933
Дочь: Лывина Александра Анисимовна
Отец ребёнка: Лывин Анисим Александрович
Черемышево, Пестречинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
02.03.1954