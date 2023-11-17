Лывина Евдокия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лывина Евдокия Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.02.1891

Дата смерти

02.03.1954

Пол

Женский

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1891

Отец: Лисычев Михаил Борисович

Мать: Варвара Алексеевна

Рождение ребёнка
19.10.1909

Сын: Лывин Иван Анисимович

Отец ребёнка: Лывин Анисим Александрович

Рождение ребёнка
26.10.1910

Дочь: Лывина Анастасия Анисимовна

Отец ребёнка: Лывин Анисим Александрович

Рождение ребёнка
1920

Сын: Лывин Федор Анисимович

Отец ребёнка: Лывин Анисим Александрович

Рождение ребёнка
27.04.1933

Дочь: Лывина Александра Анисимовна

Отец ребёнка: Лывин Анисим Александрович

Черемышево, Пестречинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
02.03.1954
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