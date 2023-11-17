Лывин Анисим Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.02.1889
Дата смерти09.03.1957
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1889
Отец: Лывин Александр Александрович
Мать: Юлия Алексеевна
Рождение ребёнка
19.10.1909
Мать ребёнка: Лывина Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
26.10.1910
Дочь: Лывина Анастасия Анисимовна
Мать ребёнка: Лывина Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
1920
Мать ребёнка: Лывина Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
27.04.1933
Дочь: Лывина Александра Анисимовна
Мать ребёнка: Лывина Евдокия Михайловна
Смерть
09.03.1957