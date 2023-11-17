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Лывин Анисим Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.02.1889

Дата смерти

09.03.1957

Пол

Мужской

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1889

Отец: Лывин Александр Александрович

Мать: Юлия Алексеевна

Рождение ребёнка
19.10.1909

Сын: Лывин Иван Анисимович

Мать ребёнка: Лывина Евдокия Михайловна

Рождение ребёнка
26.10.1910

Дочь: Лывина Анастасия Анисимовна

Мать ребёнка: Лывина Евдокия Михайловна

Рождение ребёнка
1920

Сын: Лывин Федор Анисимович

Мать ребёнка: Лывина Евдокия Михайловна

Рождение ребёнка
27.04.1933

Дочь: Лывина Александра Анисимовна

Мать ребёнка: Лывина Евдокия Михайловна

Смерть
09.03.1957
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