Чиркова Елизавета Ильина Около 1745 — найти родственников по фамилии на Familio
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Чиркова Елизавета Ильина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1745

Дата смерти

После 1790

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1717 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1745

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чирков Игнатий Васильев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Низводовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1769

Сын: Чирков Симеон Игнатьев

Отец ребёнка: Чирков Игнатий Васильев

Низводовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1773

Дочь: (Чиркова) Евдокия Игнатьева

Отец ребёнка: Чирков Игнатий Васильев

Низводовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1776

Дочь: (Чиркова) Харитина Игнатьева

Отец ребёнка: Чирков Игнатий Васильев

Низводовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1777

Сын: Чирков Гавриил Игнатьев

Отец ребёнка: Чирков Игнатий Васильев

Низводовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1790

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