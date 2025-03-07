Чиркова Елизавета Ильина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1745
Дата смертиПосле 1790
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1745
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1769
Отец ребёнка: Чирков Игнатий Васильев
Рождение ребёнка
Около 1773
Дочь: (Чиркова) Евдокия Игнатьева
Отец ребёнка: Чирков Игнатий Васильев
Рождение ребёнка
Около 1776
Дочь: (Чиркова) Харитина Игнатьева
Отец ребёнка: Чирков Игнатий Васильев
Рождение ребёнка
Около 1777
Отец ребёнка: Чирков Игнатий Васильев
Смерть
После 1790