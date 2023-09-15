Чирков Игнатий Васильев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1717
Дата смертиПосле 1762
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1717
Отец: Чирков Василий Тихонов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1737
Сын: Чирков Клементий Игнатьев
Мать ребёнка: Чиркова Елена Ульянова
Рождение ребёнка
Около 1742
Дочь: Колоткина Епистимия Игнатьева
Мать ребёнка: Чиркова Елена Ульянова
Рождение ребёнка
Около 1744
Дочь: Мелания Игнатьева
Мать ребёнка: Чиркова Елена Ульянова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чиркова Елена Ульянова
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Низводовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1762