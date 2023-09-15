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Чирков Игнатий Васильев

Место рождения

Тюленевский, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1717

Дата смерти

После 1762

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1717

Отец: Чирков Василий Тихонов

Мать: не указана

Тюленевский, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1737

Сын: Чирков Клементий Игнатьев

Мать ребёнка: Чиркова Елена Ульянова

Тюленевский, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1742

Дочь: Колоткина Епистимия Игнатьева

Мать ребёнка: Чиркова Елена Ульянова

Тюленевский, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1744

Дочь: Мелания Игнатьева

Мать ребёнка: Чиркова Елена Ульянова

Тюленевский, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чиркова Елена Ульянова

Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Низводовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1762
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