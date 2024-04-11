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Азима Павел Яковлев

Место рождения

Букварка, Кіровоградська область

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Азима Яков

Мать: не указана

Букварка, Кіровоградська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Азима Марья Семенова

Рождение ребёнка
1835

Сын: Азима Григорий Павлов

Мать ребёнка: Азима Марья Семенова

Подлесное, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
1838

Сын: Азима Максим Павлов

Мать ребёнка: Азима Марья Семенова

Подлесное, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Азима Марья Павлова

Мать ребёнка: Азима Марья Семенова

Подлесное, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
1844

Сын: Азима Василий Павлов

Мать ребёнка: Азима Марья Семенова

Подлесное, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Азима Елизавета Павлова

Мать ребёнка: Азима Марья Семенова

Рождение ребёнка
1851

Дочь: Азима Александра Павлова

Мать ребёнка: Азима Марья Семенова

Подлесное, Кіровоградська область
Смерть
Неизвестно

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