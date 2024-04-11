Азима Павел Яковлев
Место рождения
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: Азима Яков
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Азима Марья Семенова
Рождение ребёнка
1835
Мать ребёнка: Азима Марья Семенова
Рождение ребёнка
1838
Сын: Азима Максим Павлов
Мать ребёнка: Азима Марья Семенова
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Азима Марья Павлова
Мать ребёнка: Азима Марья Семенова
Рождение ребёнка
1844
Сын: Азима Василий Павлов
Мать ребёнка: Азима Марья Семенова
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Азима Елизавета Павлова
Мать ребёнка: Азима Марья Семенова
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Азима Александра Павлова
Мать ребёнка: Азима Марья Семенова
Смерть
Неизвестно