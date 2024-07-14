Косолапов Иван Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Косолапов Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Косолапова Надежда Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1900

Сын: Косолапов Василий Иванович

Мать ребёнка: не указана

Грибаново, Киржачский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
Неизвестно

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