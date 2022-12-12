деревня Грибаново, деревня Грибаново, Киржачский муниципальный район, Владимирская область (на 2019) — Familio

Грибаново

Киржачский муниципальный район, Владимирская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Владимирская губерния, Покровский уезд
4341Грибаново, д. каз.при колодце.457288688
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Владимирская губерния, Покровский уезд, Лукьянцевская волость
74. Грибанова, деревня бывшая государственная, при речке Грибановке, дворов 45, жителей 270, 4 ткц. свет.

Список населенных мест Владимирской губернии 1905 года

НазваниеЖителейДворовОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правления
Покровский уезд, Лукъянцевская волость
5209Грибаново деревня37255123489

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Владимирская область, Киржачский район
307599Грибановодеревня56°08'38°46'O-37-138

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Владимирская область, Киржачский муниципальный район, Першинское сельское поселение
17630426111д Грибановодеревня
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