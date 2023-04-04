Муравьев Николай Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Муравьев Николай Константинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Дата смерти

1936

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1903 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Муравьева Екатерина Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
адвокат
Рождение ребёнка
1903

Дочь: Угримова (Муравьева) Ирина Николаевна

Мать ребёнка: Муравьева Екатерина Ивановна

Смерть
1936

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