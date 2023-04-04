Муравьев Николай Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870
Дата смерти1936
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Муравьева Екатерина Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
адвокат
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Угримова (Муравьева) Ирина Николаевна
Мать ребёнка: Муравьева Екатерина Ивановна
Смерть
1936