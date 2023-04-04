Муравьева Екатерина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Муравьева Екатерина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1882

Дата смерти

1969

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1903 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Угримова Ирина Николаевна

Отец ребёнка: Муравьев Николай Константинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Муравьев Николай Константинович

Смерть
1969
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