Муравьева Екатерина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1882
Дата смерти1969
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Угримова Ирина Николаевна
Отец ребёнка: Муравьев Николай Константинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Муравьев Николай Константинович
Смерть
1969