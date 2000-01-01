Лесникова (Трухина) Елена Прокопьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Трухин Прокопий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дамасова Любовь Артёмовна
Отец ребёнка: Лесников Артём
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Скрипина Валентина Артёмовна
Отец ребёнка: Лесников Артём
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лесников Василий Артёмович
Отец ребёнка: Лесников Артём
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лесников Артём
Смерть
Неизвестно