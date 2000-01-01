Лесникова (Трухина) Елена Прокопьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лесникова (Трухина) Елена Прокопьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Трухин Прокопий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дамасова Любовь Артёмовна

Отец ребёнка: Лесников Артём

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Скрипина Валентина Артёмовна

Отец ребёнка: Лесников Артём

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лесников Василий Артёмович

Отец ребёнка: Лесников Артём

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лесников Артём

Смерть
Неизвестно
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