Лесников Артём — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лесников Артём

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дамасова Любовь Артёмовна

Мать ребёнка: Лесникова Елена Прокопьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Скрипина Валентина Артёмовна

Мать ребёнка: Лесникова Елена Прокопьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лесников Василий Артёмович

Мать ребёнка: Лесникова Елена Прокопьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лесникова Елена Прокопьевна

Смерть
Неизвестно
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