Лесников Артём
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дамасова Любовь Артёмовна
Мать ребёнка: Лесникова Елена Прокопьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Скрипина Валентина Артёмовна
Мать ребёнка: Лесникова Елена Прокопьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лесников Василий Артёмович
Мать ребёнка: Лесникова Елена Прокопьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно