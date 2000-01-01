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Дамасова (Лесникова) Любовь Артёмовна
Дамасова (Лесникова) Любовь Артёмовна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Лесников Артём
Мать
Лесникова (Трухина) Елена Прокопьевна
Дети
Не указаны
Добавил:
НГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Лесников Артём
Мать:
Лесникова Елена Прокопьевна
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