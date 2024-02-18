Матюхина (Кондратьева) Евдокия Прокофьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матюхина (Кондратьева) Евдокия Прокофьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.08.1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1899 г.р.

Дети

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.08.1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Матюхин Никита Матвеевич

Рождение ребёнка
08.03.1919

Дочь: Матюхина Клавдия Никитична

Отец ребёнка: Матюхин Никита Матвеевич

Почекуево, Большереченский муниципальный район, Омская область
Смерть
Неизвестно

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