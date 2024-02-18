Матюхина (Кондратьева) Евдокия Прокофьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.08.1900
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.08.1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.03.1919
Дочь: Матюхина Клавдия Никитична
Отец ребёнка: Матюхин Никита Матвеевич
Почекуево, Большереченский муниципальный район, Омская область
Смерть
Неизвестно