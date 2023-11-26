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Жгун Анна Моисеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1842

Дата смерти

16.10.1908 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1842

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.06.1872 ст.

Сын: Жгун Тимофей Николаевич

Отец ребёнка: Жгун Николай Васильевич

Рамуси, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1874

Сын: Жгун Григорий Николаевич

Отец ребёнка: Жгун Николай Васильевич

Рамуси, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
25.02.1876 ст.

Дочь: Юринова Евдокия Николаевна

Отец ребёнка: Жгун Николай Васильевич

Рамуси, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
26.12.1877 ст.

Дочь: Жгун Анисья Николаевна

Отец ребёнка: Жгун Николай Васильевич

Рамуси, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жгун Николай Васильевич

Смерть
16.10.1908 ст.
Рамуси, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
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