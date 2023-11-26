Жгун Анна Моисеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1842
Дата смерти16.10.1908 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
10.06.1872 ст.
Отец ребёнка: Жгун Николай Васильевич
Рождение ребёнка
1874
Отец ребёнка: Жгун Николай Васильевич
Рождение ребёнка
25.02.1876 ст.
Дочь: Юринова Евдокия Николаевна
Отец ребёнка: Жгун Николай Васильевич
Рождение ребёнка
26.12.1877 ст.
Дочь: Жгун Анисья Николаевна
Отец ребёнка: Жгун Николай Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.10.1908 ст.