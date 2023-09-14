Кожадей Дмтрий Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.10.1991
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
28.07.2018
Рождение ребёнка
02.03.2019
Сын: Кожадей Александр Дмитриевич
Мать ребёнка: Кожадей Татьяна Викторовна
Рождение ребёнка
25.06.2023
Дочь: Кожадей Вера Дмитриевна
Мать ребёнка: Кожадей Татьяна Викторовна
Костромская обл., Костромской район, г. Кострома