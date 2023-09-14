Кожадей Дмтрий Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКожадей Дмтрий Александрович

Кожадей Дмтрий Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.10.1991

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1993 г.р.

Дети

Добавил:

АЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1991

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
28.07.2018

Жена: Кожадей Татьяна Викторовна

Рождение ребёнка
02.03.2019

Сын: Кожадей Александр Дмитриевич

Мать ребёнка: Кожадей Татьяна Викторовна

Рождение ребёнка
25.06.2023

Дочь: Кожадей Вера Дмитриевна

Мать ребёнка: Кожадей Татьяна Викторовна

Костромская обл., Костромской район, г. Кострома
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