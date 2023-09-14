Кожадей Татьяна Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кожадей Татьяна Викторовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.08.1993

Пол

Женский

Добавил:

АЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1993

Отец: Сизов Виктор Валентинович

Мать: Сизова Галина Анатольевна

Бракосочетание
28.07.2018

Муж: Кожадей Дмтрий Александрович

Рождение ребёнка
02.03.2019

Сын: Кожадей Александр Дмитриевич

Отец ребёнка: Кожадей Дмтрий Александрович

Рождение ребёнка
25.06.2023

Дочь: Кожадей Вера Дмитриевна

Отец ребёнка: Кожадей Дмтрий Александрович

Костромская обл., Костромской район, г. Кострома
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