Кожадей Татьяна Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.08.1993
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1993
Бракосочетание
28.07.2018
Рождение ребёнка
02.03.2019
Сын: Кожадей Александр Дмитриевич
Отец ребёнка: Кожадей Дмтрий Александрович
Рождение ребёнка
25.06.2023
Дочь: Кожадей Вера Дмитриевна
Отец ребёнка: Кожадей Дмтрий Александрович
Костромская обл., Костромской район, г. Кострома