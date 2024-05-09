Федотова (Наволокова) Марина Сергеевна
Место рожденияКрасноярский край, г. Норильск
Дата рождения01.12.1985
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1985
Красноярский край, г. Норильск
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Федотов Владимир
Рождение ребёнка
03.10.2019
Дочь: Федотова Ксения Владимировна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
22.06.2022
Дочь: Федотова Надежда Владимировна
Отец ребёнка: не указан