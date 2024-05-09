Федотова (Наволокова) Марина Сергеевна 01.12.1985 — найти родственников по фамилии на Familio
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Федотова (Наволокова) Марина Сергеевна

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Место рождения

Красноярский край, г. Норильск

Дата рождения

01.12.1985

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1985

Отец: Наволоков Сергей Григорьевич

Мать: Наволокова (Шевченко) Елена Леонидовна

Красноярский край, г. Норильск
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федотов Владимир

Рождение ребёнка
03.10.2019

Дочь: Федотова Ксения Владимировна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
22.06.2022

Дочь: Федотова Надежда Владимировна

Отец ребёнка: не указан

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