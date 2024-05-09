Наволокова (Шевченко) Елена Леонидовна
Место рожденияХарьковская обл., Велико-Бурлукский р-н, с. Приколотное
Дата рождения11.05.1960
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1960
Харьковская обл., Велико-Бурлукский р-н, с. Приколотное
Рождение ребёнка
26.06.1982
Дочь: Максимова (Наволокова) Наталья Сергевна
Отец ребёнка: Наволоков Сергей Григорьевич
Красноярский край, г.Норильск
Рождение ребёнка
01.12.1985
Дочь: Федотова (Наволокова) Марина Сергеевна
Отец ребёнка: Наволоков Сергей Григорьевич
Красноярский край, г. Норильск