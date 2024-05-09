Наволокова (Шевченко) Елена Леонидовна 11.05.1960 — найти родственников по фамилии на Familio
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Наволокова (Шевченко) Елена Леонидовна

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Место рождения

Харьковская обл., Велико-Бурлукский р-н, с. Приколотное

Дата рождения

11.05.1960

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1960

Отец: Шевченко Леонид Сергеевич

Мать: Шевченко (Лобанова) Ульяна Павловна

Харьковская обл., Велико-Бурлукский р-н, с. Приколотное
Рождение ребёнка
26.06.1982

Дочь: Максимова (Наволокова) Наталья Сергевна

Отец ребёнка: Наволоков Сергей Григорьевич

Красноярский край, г.Норильск
Рождение ребёнка
01.12.1985

Дочь: Федотова (Наволокова) Марина Сергеевна

Отец ребёнка: Наволоков Сергей Григорьевич

Красноярский край, г. Норильск

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