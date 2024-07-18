(Milberger) Amalie
Место рождения
Дата рождения08.01.1870
Дата смерти20.02.1954
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Крещение
09.01.1840
Рождение
08.01.1870
Рождение ребёнка
16.01.1895
Дочь: (Strecker) Elisabeth
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
05.02.1897
Сын: Strecker Alexander
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
10.09.1898
Дочь: (Strecker) Caroline
Отец ребёнка: не указан
Смерть
20.02.1954