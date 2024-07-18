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(Milberger) Amalie

Место рождения

Усатово, Краснокутский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

08.01.1870

Дата смерти

20.02.1954

Пол

Женский

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Крещение
09.01.1840
Усатово, Краснокутский муниципальный район, Саратовская область
Рождение
08.01.1870

Отец: Muehlberger Johann /Johannes/

Мать: Muehlberger (Strecker) Katharina Margaretha

Усатово, Краснокутский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
16.01.1895

Дочь: (Strecker) Elisabeth

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
05.02.1897

Сын: Strecker Alexander

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
10.09.1898

Дочь: (Strecker) Caroline

Отец ребёнка: не указан

Смерть
20.02.1954

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