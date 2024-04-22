Шарков Тимофей Анисимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШарков Тимофей Анисимович

Шарков Тимофей Анисимович

avatar

Место рождения

Субботино, Холмский уезд, Псковская губерния

Дата рождения

1902

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Шарков Анисим

Мать: не указана

Субботино, Холмский уезд, Псковская губерния
Рождение ребёнка
1927

Дочь: Шаркова Анна Тимофеевна

Мать ребёнка: Шаркова Ульяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Половинская Мария Тимофеевна

Мать ребёнка: Шаркова Ульяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шарков Михаил Тимофеевич

Мать ребёнка: Шаркова Ульяна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close