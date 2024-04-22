Шарков Тимофей Анисимович
Место рождения
Дата рождения1902
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: Шарков Анисим
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Шаркова Анна Тимофеевна
Мать ребёнка: Шаркова Ульяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Половинская Мария Тимофеевна
Мать ребёнка: Шаркова Ульяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Шаркова Ульяна
Смерть
Неизвестно