Шаркова Ульяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШаркова Ульяна

Шаркова Ульяна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Половинская (Шаркова) Мария Тимофеевна

Отец ребёнка: Шарков Тимофей Анисимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шарков Михаил Тимофеевич

Отец ребёнка: Шарков Тимофей Анисимович

Рождение ребёнка
1927

Дочь: Шаркова Анна Тимофеевна

Отец ребёнка: Шарков Тимофей Анисимович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.