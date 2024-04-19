Шаркова Ульяна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Половинская (Шаркова) Мария Тимофеевна
Отец ребёнка: Шарков Тимофей Анисимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Шарков Тимофей Анисимович
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Шаркова Анна Тимофеевна
Отец ребёнка: Шарков Тимофей Анисимович
Смерть
Неизвестно