Мишнев Станислав Михайлович
Место рожденияд.Ярыгино
Дата рождения24.06.1948
Дата смерти19.04.2020
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1948
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.11.1971
Сын: Мишнев Валерий Станиславович
Мать ребёнка: Мишнева (Горынцева) Анна Яковлевна
Смерть
19.04.2020
Вологда, город Вологда, Вологодская область