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Мишнев Станислав Михайлович

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Место рождения

д.Ярыгино

Дата рождения

24.06.1948

Дата смерти

19.04.2020

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1948 г.р.

Дети

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1948

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мишнева (Горынцева) Анна Яковлевна

Рождение ребёнка
04.11.1971

Сын: Мишнев Валерий Станиславович

Мать ребёнка: Мишнева (Горынцева) Анна Яковлевна

Смерть
19.04.2020
Вологда, город Вологда, Вологодская область

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