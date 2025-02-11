Анастасия Дмитриева 1857 — найти родственников по фамилии на Familio

Анастасия Дмитриева

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1857, Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно

Отец
Дмитрий Гордеев1827 г.р.
Мать
Евдокия Миронова1828 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Дмитрий Гордеев

Мать: Евдокия Миронова

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

44

Смерть
Неизвестно

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