Федотова Прасковья Вдовина
Место рождения
Дата рождения1834
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Бракосочетание
08.?.1867
Муж: Андрей Федотов
Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
13.05.1869
Сын: Федотов Константин Андреевич
Отец ребёнка: Андрей Федотов
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Игнатова Ксения Федотова
Отец ребёнка: Андрей Федотов
Рождение ребёнка
1873
Отец ребёнка: Андрей Федотов
Рождение ребёнка
11.04.1875
Отец ребёнка: Андрей Федотов
Рождение ребёнка
24.06.1882
Отец ребёнка: Андрей Федотов
Смерть
Неизвестно