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Федотова Прасковья Вдовина

Место рождения

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: не указан

Мать: не указана

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
08.?.1867

Муж: Андрей Федотов

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
13.05.1869

Сын: Федотов Константин Андреевич

Отец ребёнка: Андрей Федотов

Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1871

Дочь: Игнатова Ксения Федотова

Отец ребёнка: Андрей Федотов

Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1873

Сын: Федотов Устин Андреевич

Отец ребёнка: Андрей Федотов

Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
11.04.1875

Сын: Федотов Иван Андреевич

Отец ребёнка: Андрей Федотов

Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
24.06.1882

Сын: Федотов Петр Андреевич

Отец ребёнка: Андрей Федотов

Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно
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