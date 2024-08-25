Ефрем Павлов
Место рождения
Дата рождения1755 ст.
Дата смерти1797 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
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Рождение
1755 ст.
Отец: Павел (Паулка) Степанов
Мать: Настасья Андреева
РГАДА Ф. 350 ОП. 2 Д. 55 лист 248 Крив
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дарья Иванова
Рождение ребёнка
1776 ст.
Дочь: Агафья Ефремова
Мать ребёнка: Дарья Иванова
РГАДА ф.1239 оп. 48 д. 94 лист 350
Рождение ребёнка
1781 ст.
Сын: Савелей Ефимов
Мать ребёнка: Дарья Иванова
РГАДА ф.1239 оп. 48 д. 94 лист 350
Рождение ребёнка
1785 ст.
Дочь: Прасковья Ефремова
Мать ребёнка: Дарья Иванова
ГАУО РС 1795г Ф.156 ОП.3 Д.16 лист 365 об
Рождение ребёнка
1787 ст.
Дочь: Ефимия Ефремова
Мать ребёнка: Дарья Иванова
ГАУО РС 1795г Ф.156 ОП.3 Д.16 лист 365 об
Смерть
1797 ст.
ГАУО РС 1816г Ф.156 ОП.2 Д.32 лист 193