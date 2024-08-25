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Ефрем Павлов

Место рождения

Ардатово, Дубенский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

1755 ст.

Дата смерти

1797 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

КТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755 ст.

Отец: Павел (Паулка) Степанов

Мать: Настасья Андреева

Ардатово, Дубенский муниципальный район, Республика Мордовия
РГАДА Ф. 350 ОП. 2 Д. 55 лист 248 Крив
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дарья Иванова

Рождение ребёнка
1776 ст.

Дочь: Агафья Ефремова

Мать ребёнка: Дарья Иванова

Ардатово, Дубенский муниципальный район, Республика Мордовия
РГАДА ф.1239 оп. 48 д. 94 лист 350
Рождение ребёнка
1781 ст.

Сын: Савелей Ефимов

Мать ребёнка: Дарья Иванова

Ардатово, Дубенский муниципальный район, Республика Мордовия
РГАДА ф.1239 оп. 48 д. 94 лист 350
Рождение ребёнка
1785 ст.

Дочь: Прасковья Ефремова

Мать ребёнка: Дарья Иванова

Ардатово, Дубенский муниципальный район, Республика Мордовия
ГАУО РС 1795г Ф.156 ОП.3 Д.16 лист 365 об
Рождение ребёнка
1787 ст.

Дочь: Ефимия Ефремова

Мать ребёнка: Дарья Иванова

Ардатово, Дубенский муниципальный район, Республика Мордовия
ГАУО РС 1795г Ф.156 ОП.3 Д.16 лист 365 об
Смерть
1797 ст.
Ардатово, Дубенский муниципальный район, Республика Мордовия
ГАУО РС 1816г Ф.156 ОП.2 Д.32 лист 193

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