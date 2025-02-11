Левашов Пётр Савельев
мужской, родился 1830, Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
умер Неизвестно
МатьПрасковья Степанова1813 г.р.
ОтецСавелий Кузьмин1810 г.р.
Супруги
Наталья Леонтьева1830 г.р.
Дети
Афанасия Петрова1854 г.р.
Татьяна Петрова1856 г.р.Показать еще 3
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: Савелий Кузьмин
Мать: Прасковья Степанова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наталья Леонтьева
Место жительства
1850
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Афанасия Петрова
Мать ребёнка: Наталья Леонтьева
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Татьяна Петрова
Мать ребёнка: Наталья Леонтьева
Рождение ребёнка
1857
Сын: Евстигней Петров
Мать ребёнка: Наталья Леонтьева
Место жительства
1858
Бракосочетание
09.02.1870
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
19.10.1871
Дочь: (Лешина) Анастасия Петрова
Мать ребёнка: Левашова (Вдова Дорогова) Матрёна Игнатьевна
Рождение ребёнка
16.03.1873
Дочь: (Лешина) Дарья Петрова
Мать ребёнка: Левашова (Вдова Дорогова) Матрёна Игнатьевна
Смерть
Неизвестно