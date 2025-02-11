Левашов Пётр Савельев 1830 — найти родственников по фамилии на Familio

Левашов Пётр Савельев

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1830, Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

умер Неизвестно

Мать
Прасковья Степанова1813 г.р.
Отец
Савелий Кузьмин1810 г.р.
Супруги
Левашова (Вдова Дорогова) Матрёна Игнатьевна1836 г.р.
Наталья Леонтьева1830 г.р.
Дети
Афанасия Петрова1854 г.р.
Татьяна Петрова1856 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Савелий Кузьмин

Мать: Прасковья Степанова

Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наталья Леонтьева

Место жительства
1850
Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

35

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Афанасия Петрова

Мать ребёнка: Наталья Леонтьева

Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Татьяна Петрова

Мать ребёнка: Наталья Леонтьева

Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Рождение ребёнка
1857

Сын: Евстигней Петров

Мать ребёнка: Наталья Леонтьева

Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Место жительства
1858
Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

35

Бракосочетание
09.02.1870

Жена: Левашова (Вдова Дорогова) Матрёна Игнатьевна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
19.10.1871

Дочь: (Лешина) Анастасия Петрова

Мать ребёнка: Левашова (Вдова Дорогова) Матрёна Игнатьевна

Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Рождение ребёнка
16.03.1873

Дочь: (Лешина) Дарья Петрова

Мать ребёнка: Левашова (Вдова Дорогова) Матрёна Игнатьевна

Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Смерть
Неизвестно

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