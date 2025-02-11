Левашова (Вдова Дорогова) Матрёна Игнатьевна 1836 — найти родственников по фамилии на Familio

Левашова (Вдова Дорогова) Матрёна Игнатьевна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1836, Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно

Мать
Арина1813 г.р.
Отец
Игнатий Тимофеев1813 г.р.
Супруги
Дорогов Анисим Солдат Васильевич1840 г.р.
Левашов Пётр Савельев1830 г.р.
Дети
(Дорогова) Ульяна Анисимовна20.12.1862 г.р.
(Лешина) Анастасия Петрова19.10.1871 г.р.
Показать еще 1
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: Игнатий Тимофеев

Мать: Арина

Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

16

Бракосочетание
31.10.1860

Муж: Дорогов Анисим Солдат Васильевич

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
20.12.1862

Дочь: (Дорогова) Ульяна Анисимовна

Отец ребёнка: Дорогов Анисим Солдат Васильевич

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
09.02.1870

Муж: Левашов Пётр Савельев

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
19.10.1871

Дочь: (Лешина) Анастасия Петрова

Отец ребёнка: Левашов Пётр Савельев

Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Рождение ребёнка
16.03.1873

Дочь: (Лешина) Дарья Петрова

Отец ребёнка: Левашов Пётр Савельев

Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.