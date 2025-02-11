Левашова (Вдова Дорогова) Матрёна Игнатьевна
женский, родилась 1836, Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла Неизвестно
МатьАрина1813 г.р.
ОтецИгнатий Тимофеев1813 г.р.
Супруги
Дорогов Анисим Солдат Васильевич1840 г.р.
Левашов Пётр Савельев1830 г.р.
Дети
(Дорогова) Ульяна Анисимовна20.12.1862 г.р.
(Лешина) Анастасия Петрова19.10.1871 г.р.Показать еще 1
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Рождение
1836
Отец: Игнатий Тимофеев
Мать: Арина
Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1858
Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
31.10.1860
Рождение ребёнка
20.12.1862
Дочь: (Дорогова) Ульяна Анисимовна
Отец ребёнка: Дорогов Анисим Солдат Васильевич
Бракосочетание
09.02.1870
Рождение ребёнка
19.10.1871
Дочь: (Лешина) Анастасия Петрова
Отец ребёнка: Левашов Пётр Савельев
Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
16.03.1873
Дочь: (Лешина) Дарья Петрова
Отец ребёнка: Левашов Пётр Савельев
Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Смерть
Неизвестно