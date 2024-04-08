Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прасковья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1789

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1787 г.р.

Дети

Около 1808 г.р.
Около 1809 г.р.
Около 1813 г.р.

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1789

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1808

Дочь: Прасковья Савельева

Отец ребёнка: Савелий (Василий) Кириллов

Рождение ребёнка
Около 1809

Сын: Евдоким Савельев

Отец ребёнка: Савелий (Василий) Кириллов

Рождение ребёнка
Около 1813

Сын: Николай Савельев

Отец ребёнка: Савелий (Василий) Кириллов

Старое Чемоданово, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Савелий (Василий) Кириллов

Смерть
Неизвестно
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