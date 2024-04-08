Прасковья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1789
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1808
Дочь: Прасковья Савельева
Отец ребёнка: Савелий (Василий) Кириллов
Рождение ребёнка
Около 1809
Сын: Евдоким Савельев
Отец ребёнка: Савелий (Василий) Кириллов
Рождение ребёнка
Около 1813
Сын: Николай Савельев
Отец ребёнка: Савелий (Василий) Кириллов
Старое Чемоданово, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно