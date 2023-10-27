Евдоким Савельев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1809
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1809
Отец: Савелий (Василий) Кириллов
Мать: Прасковья
Рождение ребёнка
Около 1838
Сын: Игнат Евдокимов
Мать ребёнка: Евдокия Савельева
Рождение ребёнка
Около 1842
Сын: Сергей Евдокимов
Мать ребёнка: Евдокия Савельева
Рождение ребёнка
Около 1844
Дочь: Евдокия Евдокимова
Мать ребёнка: Евдокия Савельева
Рождение ребёнка
Около 1846
Сын: Иван Евдокимов
Мать ребёнка: Евдокия Савельева
Рождение ребёнка
Около 1849
Дочь: Прасковья Евдокимова
Мать ребёнка: Евдокия Савельева
Рождение ребёнка
Около 1852
Сын: Василий Евдокимович
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Савельева
Смерть
Неизвестно