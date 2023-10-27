Евдоким Савельев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдоким Савельев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1787 г.р.

Мать

Около 1789 г.р.

Жена

Около 1810 г.р.

Дети

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1809

Отец: Савелий (Василий) Кириллов

Мать: Прасковья

Рождение ребёнка
Около 1838

Сын: Игнат Евдокимов

Мать ребёнка: Евдокия Савельева

Старое Чемоданово, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
Около 1842

Сын: Сергей Евдокимов

Мать ребёнка: Евдокия Савельева

Старое Чемоданово, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
Около 1844

Дочь: Евдокия Евдокимова

Мать ребёнка: Евдокия Савельева

Старое Чемоданово, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
Около 1846

Сын: Иван Евдокимов

Мать ребёнка: Евдокия Савельева

Старое Чемоданово, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
Около 1849

Дочь: Прасковья Евдокимова

Мать ребёнка: Евдокия Савельева

Старое Чемоданово, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
Около 1852

Сын: Василий Евдокимович

Мать ребёнка: не указана

Старое Чемоданово, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Савельева

Смерть
Неизвестно
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