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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2385Михайловское (Чемоданово), с. вл.при пруде и колодцах.223786369349Церковь православная 1.
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Рязанская губерния, Раненбургский уезд
С. Чемоданово75Мар. Алд. Новикова163440
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
962. Чемоданово, село бывшее владельческое, дворов 61, жителей 352, церковь православная
Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года
Название№МестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Михайловское (Чемоданово) село4751при овр .и р. Ягодной рясе55168160328—209ГоловинщиноЦерк. кам., шк. д., цер.-пр. шк. смеш., ветр. мельн., каз. вин. лавка, хлебопашество
Причта села Чемоданова поселок4752при овр .и р. Ягодной рясе—101222—209Головинщино
Новиковой влад. усадьба4753при овр .и р. Ягодной рясе—25833—209ГоловинщиноКузница