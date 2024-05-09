село Старое Чемоданово, Раненбургский уезд, Рязанская губерния (на 1906) — Familio

Старое Чемоданово

Раненбургский уезд, Рязанская губерния (на 1906)

Статус
не существует
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Рязанская губерния, Раненбургский уезд
2385Михайловское (Чемоданово), с. вл.при пруде и колодцах.223786369349Церковь православная 1.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Рязанская губерния, Раненбургский уезд
С. Чемоданово75Мар. Алд. Новикова163440

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Рязанская губерния, Раненбургский уезд, Троицкая волость
962. Чемоданово, село бывшее владельческое, дворов 61, жителей 352, церковь православная

Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года

НазваниеМестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Рязанская губерния, Раненбургский уезд, Головинщинская волость
Михайловское (Чемоданово) село4751при овр .и р. Ягодной рясе55168160328209ГоловинщиноЦерк. кам., шк. д., цер.-пр. шк. смеш., ветр. мельн., каз. вин. лавка, хлебопашество
Причта села Чемоданова поселок4752при овр .и р. Ягодной рясе101222209Головинщино
Новиковой влад. усадьба4753при овр .и р. Ягодной рясе25833209ГоловинщиноКузница

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