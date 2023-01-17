Дунова (Петрова) Степанида Захарьевна
Место рождения
Дата рождения14.11.1870 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1870 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.10.1889 ст.
Муж: Дунов Фёдор Иванович
Рождение ребёнка
20.01.1891 ст.
Сын: Дунов Иван Фёдорович
Отец ребёнка: Дунов Фёдор Иванович
Рождение ребёнка
12.10.1895 ст.
Отец ребёнка: Дунов Фёдор Иванович
Рождение ребёнка
04.01.1902 ст.
Дочь: Дунова Татьяна Фёдоровна
Отец ребёнка: Дунов Фёдор Иванович
Смерть
Неизвестно