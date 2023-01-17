Дунова (Петрова) Степанида Захарьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дунова (Петрова) Степанида Захарьевна

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Место рождения

Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

14.11.1870 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1871 г.р.

Дети

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1870 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
30.10.1889 ст.

Муж: Дунов Фёдор Иванович

Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
20.01.1891 ст.

Сын: Дунов Иван Фёдорович

Отец ребёнка: Дунов Фёдор Иванович

Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
12.10.1895 ст.

Сын: Дунов Андрей Фёдорович

Отец ребёнка: Дунов Фёдор Иванович

Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
04.01.1902 ст.

Дочь: Дунова Татьяна Фёдоровна

Отец ребёнка: Дунов Фёдор Иванович

Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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