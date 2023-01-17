Дунов Фёдор Иванович
Место рождения
Дата рождения11.02.1871 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1871 ст.
Отец: Дунов Иван Семёнович
Мать: Дунова Дарья Васильева
Бракосочетание
30.10.1889 ст.
Рождение ребёнка
20.01.1891 ст.
Сын: Дунов Иван Фёдорович
Мать ребёнка: Дунова Степанида Захарьевна
Рождение ребёнка
12.10.1895 ст.
Мать ребёнка: Дунова Степанида Захарьевна
Рождение ребёнка
04.01.1902 ст.
Дочь: Дунова Татьяна Фёдоровна
Мать ребёнка: Дунова Степанида Захарьевна
Смерть
Неизвестно