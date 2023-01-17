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Дунов Фёдор Иванович

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Место рождения

Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

11.02.1871 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1871 ст.

Отец: Дунов Иван Семёнович

Мать: Дунова Дарья Васильева

Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
30.10.1889 ст.

Жена: Дунова Степанида Захарьевна

Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
20.01.1891 ст.

Сын: Дунов Иван Фёдорович

Мать ребёнка: Дунова Степанида Захарьевна

Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
12.10.1895 ст.

Сын: Дунов Андрей Фёдорович

Мать ребёнка: Дунова Степанида Захарьевна

Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
04.01.1902 ст.

Дочь: Дунова Татьяна Фёдоровна

Мать ребёнка: Дунова Степанида Захарьевна

Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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