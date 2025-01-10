Михаил
мужской, родился Неизвестно
умер Неизвестно
Супруги
Фролова АннаНеизвестно г.р.
Дети
Артамонова МарияНеизвестно г.р.
Суханова НатальяНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Артамонова Мария
Мать ребёнка: Фролова Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фролова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Суханова Наталья
Мать ребёнка: Фролова Анна
Смерть
Неизвестно