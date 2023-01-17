Вшивцева (Кропачева) Ирина Фёдорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вшивцева (Кропачева) Ирина Фёдорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1832 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1834 г.р.

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.09.1854 ст.

Сын: Вшивцев Фёдор Акилович

Отец ребёнка: Вшивцев Акил Фёдорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вшивцев Акил Фёдорович

Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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