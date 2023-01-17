Вшивцева (Кропачева) Ирина Фёдорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1832 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.09.1854 ст.
Отец ребёнка: Вшивцев Акил Фёдорович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно