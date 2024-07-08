Мисенова Харитина Дионидова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мисенова Харитина Дионидова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мисенов Александр Павлович

Отец ребёнка: Мисенов Павел Макаров

Рождение ребёнка
1895

Дочь: Кувалина (Мисенова) Анна Павловна

Отец ребёнка: Мисенов Павел Макаров

Селехово, Галичский муниципальный район, Костромская область

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