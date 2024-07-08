Мисенова Харитина Дионидова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мисенов Александр Павлович
Отец ребёнка: Мисенов Павел Макаров
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Кувалина (Мисенова) Анна Павловна
Отец ребёнка: Мисенов Павел Макаров
Селехово, Галичский муниципальный район, Костромская область