Мисенов Павел Макаров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мисенов Макар
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мисенов Александр Павлович
Мать ребёнка: Мисенова Харитина Дионидова
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Кувалина (Мисенова) Анна Павловна
Мать ребёнка: Мисенова Харитина Дионидова
Селехово, Галичский муниципальный район, Костромская область
Смерть
Неизвестно