Мисенов Павел Макаров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мисенов Павел Макаров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мисенов Макар

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мисенов Александр Павлович

Мать ребёнка: Мисенова Харитина Дионидова

Рождение ребёнка
1895

Дочь: Кувалина (Мисенова) Анна Павловна

Мать ребёнка: Мисенова Харитина Дионидова

Селехово, Галичский муниципальный район, Костромская область
Смерть
Неизвестно

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