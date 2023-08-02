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Пироженко Василий Федотович

Место рождения

Воронцовка, Павловский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Пироженко Федот Миронович

Мать: ?

Воронцовка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Около 1850

Жена: Пироженко Васса Евстафиевна

Воронцовка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
28.09.1864

Дочь: (Пироженко) Пелагея Васильевна

Мать ребёнка: Пироженко Васса Евстафиевна

Воронцовка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
27.03.1868

Сын: Пироженко Степан Васильевич

Мать ребёнка: Пироженко Васса Евстафиевна

Воронцовка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
29.05.1872

Дочь: (Пироженко) Феодосия Васильевна

Мать ребёнка: Пироженко Васса Евстафиевна

Воронцовка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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