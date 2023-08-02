Пироженко Василий Федотович
Место рождения
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: Пироженко Федот Миронович
Мать: ?
Бракосочетание
Около 1850
Рождение ребёнка
28.09.1864
Дочь: (Пироженко) Пелагея Васильевна
Мать ребёнка: Пироженко Васса Евстафиевна
Рождение ребёнка
27.03.1868
Сын: Пироженко Степан Васильевич
Мать ребёнка: Пироженко Васса Евстафиевна
Рождение ребёнка
29.05.1872
Дочь: (Пироженко) Феодосия Васильевна
Мать ребёнка: Пироженко Васса Евстафиевна
Смерть
Неизвестно